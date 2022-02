El sindicat de mestres Ustec s'oposa frontalment a la proposta d'avançar uns dies l'inici del curs vinent perquè considera que els docents no tindran prou temps per preparar-lo. Segons Iolanda Segura, portaveu del sindicat, a primers de setembre solen faltar molts mestres per nomenar i això dificulta la coordinació interna dels centres. A més, creu que no es pot avançar la fi de les vacances dels docents perquè és un dret laboral. Per això, i pel fet que la mesura s'hagi anunciat públicament només mitja hora després d'avançar-la als directors dels centres i sense consultar als sindicats, Segura ha demanat, en declaracions a l'ACN, la dimissió del conseller d'Educació, Josep González-Cambray.

Per a Segura, la mesura va «en detriment de la qualitat educativa», ja que el curs no es podrà preparar en condicions. Així, segons ella, si el curs no es pot preparar amb suficient antelació i els substituts encara no han arribat, els primers dies de classe les escoles i instituts seran «una guarderia», cosa que considera una mesura «populista» que «pot acontentar algunes famílies, però no resol els problemes». «La millora de l'atenció a l'alumnat no es fa avançant el curs, sinó augmentant la dotació de personal», opina. A més, considera que la mesura va en detriment de les seves condicions laborals perquè el mes d'agost està «blindat» com a mes de vacances pels docents. Així, creu que en altres països es fan igual o menys dies de classe, però més espaiats durant l'any i amb menys vacances a l'estiu. En altres comunitats autònomes, que comencen habitualment abans que Catalunya, el curs, diu Segura, acaba també més aviat al juny o fan jornada compactada. «El descans és per a l'alumnat, no pas per a les vacances dels docents», ha conclòs.

Per tot això, ha avançat que Ustec es coordinarà amb la resta de sindicats i associacions de famílies d'alumnes per tal de «donar una resposta general de tota la comunitat educativa: no es poden fer les coses d'aquesta manera, s'ha de treballar amb tothom i fer els canvis consensuadament».