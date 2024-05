Vuit restaurants al Menú de la Gamba de Calonge i Sant Antoni

Calonge i Sant Antoni donarà divendres el tret de sortida la trentena edició del Menú de la Gamba. Organitzat per l'Associació de Restaurants de la Badia "El Plat Blau", compta amb vuit restaurants.

El menú es podrà tastar fins al 16 de juny als restaurants Can Roc, Costa Brava, Guillermu, Hº Restaurant de l'Hostal Olga, La Jovita per l'Esteve GV, Nautilus, Refugi de Pescadors i Valentina. El preu del menú és de 55 € i inclou pa amb tomata i anxoves, gamba mitjana fresca de Palamós (200 g), fideus rossejats amb allioli, postres i vi Perelada Inspirador.

Amb l'objectiu de promocionar el Menú de la Gamba i per donar el tret de sortida a aquesta campanya gastronòmica, el passat dissabte 4 de maig al migdia va tenir lloc al passeig de Sant Antoni una cuita de gambes popular. Els restaurants de "El Plat Blau" van oferir als visitants fins a 20 quilos de gamba de Palamós, amb vi Inspirador. Es van servir prop de 550 tastos individuals.

En aquesta edició els participants poden entrar al sorteig d'un àpat per a dues persones als restaurants de l'associació "El Plat Blau". Per optar-hi hauran de completar un passaport que se'ls donarà i que hauran de marcar amb el segell de quatre restaurants diferents. El Menú de la Gamba va néixer l'any 1994, com a iniciativa del Patronat de Turisme de Calonge i Sant Antoni, i va arrencar com una proposta gastronòmica que es va començar a servir als restaurants d'aquest municipi. Posteriorment, l'any 1995, el Menú de la Gamba va anar creixent i s'hi van sumar també restaurants de Palamós.