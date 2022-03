Bell-lloc és una escola de Girona, concertada en totes les etapes. Tenim ben clar que els pares sou els protagonistes de l’educació. Per això us oferim un engrescador projecte d'acompanyament per aconseguir, entre el col·legi i la família, la millor versió dels vostres fills.

Estem del tot d’acord que els fills han de ser feliços. Però la felicitat no s’improvisa! Apareix quan s’actua amb un caràcter ferm, equilibrat, amb capacitat de treball, construït amb principis sòlids i duradors. A Bell-lloc treballem plegats perquè els vostres fills esdevinguin bones persones, ben preparades, i puguin desplegar les seves qualitats per construir un projecte vital amb sentit. L’educació del caràcter és la nostra prioritat: quan la persona funciona, la vida s’orienta i pren sentit. El nostre model educatiu entén que la vida escolar ha d'anar més enllà dels continguts acadèmics. A través del nostre projecte B!Caràcter, desenvolupem les fortaleses del caràcter dels alumnes, proporcionant eines a les famílies per donar continuïtat a la tasca educativa de l'escola. Som un equip! El nostre projecte és una conversa constant amb les famílies. Les tutories personals amb alumnes i famílies són el dibuix esperançat que esbossa el futur des de les edats més primerenques. El que serà el vostre fill es configura en petits diàlegs, en decisions còmplices entre els pares i els tutors personals. L’educació és procés, i el descabdellem de mica en mica, vetllant i buscant el bé. Entre tots ho farem tot. A partir dels quatre mesos els infants ja poden venir a Bell-lloc, on seguim un model d’educació personalitzada, que integra totes les dimensions de la persona (intel·lectuals, afectives, físiques...). L'art i la música tenen una gran rellevància en el nostre projecte. A Bell-lloc construïm contextos d'aprenentatge significatius, aprofitant els passeigs científics pel bosc de l'escola, l'hort, l’experimentació a l'Atelier, els racons de llum, activitats plàstiques, matemàtica manipulativa... El treball cooperatiu i la cultura de pensament obren la ment i estimulen el pensament crític. Aprendre el bé es basteix des de la contemplació de la bellesa. Oferim aprenentatges des de la solidesa i la personalització. Ens esforcem per atendre la singularitat de cada alumne: una organització flexible dels aprenentatges permet atendre ritmes diferents, amb la intenció que tothom pugui aprofitar al màxim les seves capacitats. Treballem l'adquisició del llenguatge i l'oratòria des dels primers anys, amb l’ensenyament del català, el castellà i dotze hores setmanals d'anglès amb especialistes i speakers natives. Edifiquem l’assoliment dels alumnes al llarg de les diferents etapes: Primària, Secundària (amb l'opció del sistema Dual americà) i Batxillerat (amb el Batxillerat Internacional). La informàtica, la robòtica i els llenguatges de programació es treballen des d'Infantil fins a Batxillerat. Volem alumnes equipats, plurilingües i oberts al canvi: la planificació de cada etapa educativa fomenta l'emprenedoria i la proactivitat, animant els nostres alumnes a guanyar premis nacionals i internacionals, com el Junior Achievement, l’Intel AI for Youth o les Olimpíades d’Economia, Química... Les nostres espaioses instal·lacions esportives faciliten la pràctica de l’atletisme, la natació, el futbol, el bàsquet, l'handbol i altres esports d'equip. Els patis de l’escola ofereixen una bona amplitud per a la convivència, l’amistat i la conscienciació en el respecte a l’entorn. Tenim moltes ganes d’estar al vostre costat a l’hora d’educar, de recórrer plegats un camí per al creixement personal i acadèmic del vostre fill... L’educació és una gran conversa!