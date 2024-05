María León podria anar a presó per una suposada agressió a l'autoritat?

L'actriu María León està pendent de passar pels tribunals per un presumpte delicte contra l'autoritat i lesions. La jove sevillana va ser denunciada per agredir, presumptament, a un policia local de Sevilla. Els fets van ocórrer l'1 d'octubre de 2022. Coneix al detall què va passar.

Així ho ha decidit la secció primera de l'Audiència Provincial de Sevilla després de desestimar el recurs presentat per l'actriu per arxivar el cas.

En una interlocutòria a què ha tingut accés EFE, l'Audiència afirma que hi ha “indicis sòlids i racionals” per a la celebració del judici.

Els fets van passar, segons la denúncia, quan l'actriu va intentar "escapar" d'un vehicle de la Policia Local abans de ser traslladada a les dependències policials per identificar-la després d'una baralla al carrer.

La interlocutòria, que no és recurrible, rebutja l'últim recurs presentat per l'advocada de l'actriu contra la decisió de l'Audiència adoptada el juny del 2023, que va demanar acabar la instrucció del cas i fixar la data del judici.

"Actitud xulesca" dels agents

L'advocada de María León, per part seva, considera que els policies que la van detenir van fer "un mal ús de la seva autoritat” i van tenir "actitud xulesca i violenta” amb l'actriu.

La interlocutòria de processament, firmada per tres jutges, assenyala que "després de l'examen de les proves practicades s'ha evidenciat la possible comissió d'un fet delictiu" i afegeix que "es necessita l'existència d'indicis de la possible comissió de la infracció penal perquè el procés hagi de continuar”.

“Veiem sense esforç -apunta la interlocutòria- que és inevitable que se celebri un judici en què, amb plenitud de coneixement, valorades que siguin en conjunt, en unitat d'acte i en adequada contradicció les proves que puguin proposar acusacions i defenses, pugui el jutjador apreciar la credibilitat dels respectius testimonis i decantar-se per qualsevol de les versions alternatives”.

Intent d'escapar

Els fets van passar després que una patrulla de la Policia Local donés l'alto a un home que circulava amb bicicleta amb una copa de vidre en una mà.

Quan els agents l'estaven identificant, un grup de persones, entre les quals hi havia l'actriu, els va començar a increpar i, segons sembla, María León va començar a gravar l'actuació policial.

En produir-se insults als policies, un agent li va requerir la documentació, i l'actriu es va negar i va indicar que no la portava a sobre, per la qual cosa va ser introduïda en un cotxe patrulla per dirigir-se a una comissaria.

Un intent de fuga del cotxe patrulla / EP

En aquell moment, una de les persones que estava amb ella va obrir la porta del cotxe perquè sortís i va ser quan presumptament es va produir l'agressió a un policia.

Per aquests fets va ser detinguda, i després de passar la nit custodiada, va ser traslladada als jutjats de Sevilla per ser sotmesa a un judici ràpid, en què es va acollir el seu dret constitucional a no declarar i va ser posada en llibertat amb càrrecs.