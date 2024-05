Cremen diversos vehicles en un concessionari de Figueres

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta nit en un incendi que ha cremat diversos vehicles en un concessionari de Figueres. El cos d'emergències ha rebut l'avís dels fets a tres quarts de deu en una nau situada en un voral de la GIV-6211, al terme de la localitat alt-empordanesa. Quatre vehicles aparcats a l'exterior del concessionari s'han incendiat, i la proximitat amb l'edifici ha provocat que els vidres hagin quedat afectats i s'hagin obert algunes esquerdes. Amb tot, ni l'interior de la nau ni els vehicles que hi havia dins no han patit desperfectes.

En aquest incident hi han treballat quatre dotacions terrestres. No hi ha ferits.