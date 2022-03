El Departament d'Educació ha començat a informar algunes direccions de centres educatius aquest dilluns que els docents hauran d'anar a treballar de forma presencial els 5 primers dies de juliol, segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat fonts de la Conselleria a l'ACN. Actualment el professorat utilitza aquest mes per abordar cursos de formació o per tancar el curs anterior, i la presència al centre educatiu no és imprescindible. Ara, però, a les instruccions d'inici de curs s'indica que les direccions tindran els 5 primers dies laborables de juliol per fer reunions preparatòries del curs. Segons Educació, aquests documents ja els tenen els sindicats des de la preparació de la darrera mesa, a la qual, remarca, no es van presentar.

Educació ha confirmat que avui s'ha començat explicar la nova disposició als plenaris que celebra amb direccions de centres. Aquest dilluns ha estat el torn de les demarcacions Barcelona Comarques i Maresme-Vallès Oriental. A les xerrades també s'ha informat les direccions que les adjudicacions d'estiu tindran alguns canvis i que el Departament modificarà els documents d'organització, de tal manera que podran convocar als seus centres el professorat que tindran destinat a 1 de setembre per organitzar el curs següent. La novetat per al pròxim curs arriba després d'una setmana en què els sindicats del professorat han celebrat tres dels cinc dies de vaga convocats per protestar per les condicions laborals i econòmiques del sector així com per l'actitud del conseller del ram, Josep González Cambray, que consideren poc dialogant. Aquesta setmana està previst que ambdues parts s'asseguin a negociar, en un interval abans de les dues noves aturades que segueixen convocades per a la setmana vinent.