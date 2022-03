La pluja no ha pogut aigualir el cinquè i, de moment, darrer dia de mobilitzacions de la comunitat educativa, que aquest matí ha tornat a sortir als carrers de Girona per a revertir les retallades i denunciar el modus operandi del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray.

Els grans protagonistes de la jornada han estat els educadors de les llars d'infants, que s'han sumat a la mobilització per a denunciar la "invisibilitat" que pateix la petita infància. En aquest sentit, les educadores d'una escola bressol de Santa Coloma de Farners, Montse Velasco i Judith Miralpeix, han lamentat que "l'etapa de 0 a 3 anys no existeix pel Departament d'Educació", a partir d'on han reivindicat que és "inacceptable" tenir la mateixa ràtio que a les aules de P3. I és que Catalunya té, segons la directora d'una llar d'infants de Lloret de Mar, Natàlia Rifé, "les ràtios més altes d'Europa", amb 20 alumnes per aula. "S'han rebaixat les ràtios a P3 però els nens no neixen amb 3 anys", ha reivindicat. Amb tot, el col·lectiu ha reclamat més recursos per a poder atendre als infants i alhora dignificar la professió. "Això és supervivència, no podem educar amb aquestes condicions, ens tracten com si fóssim un pàrquing de nens", han lamentat. A més, han afegit que "la petita infància necessita reconeixement, perquè tenen drets i es mereixen les millors condicions". I és que fins i tot han confessat que se senten desprestigiats dins la comunitat docent, que lamenten que no els dona "prou valor".

El darrer dia de mobilitzacions ha aplegat a Girona unes 200 persones segons els sindicats convocants, i ha comptat amb un seguiment del 25% als centres educatius de les comarques gironines. La portaveu del sindicat USTEC a Girona, Glòria Polls, ha criticat "l'immobilisme i l'hermetisme" del conseller d'Educació, però alhora ha animat als docents a seguir amb la lluita. A més, Polls ha afegit que les protestes han servit, tot i que les negociacions no hagin fructificat.