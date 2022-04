Dotze escoles de Girona mesuraran la qualitat de l'aire als entorns dels centres. Es tracta d'un projecte de ciència ciutadana, CleanAir@School, que s'emmarca en la iniciativa europea Horizon 2020 GreenScent. L'Ajuntament de Girona col·locarà vint tubs passius al voltant de cada escola per realitzar les mesures. Durant quatre setmanes aquests tubs capturaran l'aire i després es recolliran les mostres i es portaran a analitzar en un laboratori. Els tubs es distribuiran en diferents zones: vies transitades principals, zones més tranquil·les com ara parcs o jardins i a dins de l'escola (a l'entrada, a dins d'una aula i al pati). Amb els resultats es podran obtenir dades del nivell de diòxid de carboni en entorns escolars.

L'Ajuntament de Girona ha instal·lat vint tubs en entorns propers a dotze escoles de la ciutat. Aquests tubs serviran per analitzar la qualitat de l'aire en espais molt diferents. La primera fase de recollida de mostres ha arrencat aquest dimecres i s'allargarà fins al 25 de maig. Durant tot aquest temps, el tub anirà captant les partícules contaminants i posteriorment s'agafaran les mostres recollides i s'analitzaran en un laboratori. Els tubs es repartiran en punts diferents en funció del volum d'activitat. N'hi haurà en vies que siguin molt transitades i properes als centres escolars (punts de trànsit), zones amb menys activitat de vehicles com ara parcs i jardins o espais de vianants (punts de fons) i per últim se'n posaran a les escoles (a l'entrada, a dins d'una aula i al pati).

Una vegada s'hagin analitzat les mostres en els laboratoris s'entregaran els resultats als centres perquè l'alumnat vegi les dades, les treballi i plantegi accions per millorar la qualitat de l'aire. Al llarg del 2022 hi haurà una segona fase de mostreig. Aquesta anàlisi de l'aire forma part de la iniciativa de ciència ciutadana CleanAir@School, dins del projecte europeu Horizon 2020 GreenScent. Les escoles participants en el projecte CleanAir@School són les següents: l'escola FEDAC Sant Narcís, l'Escola Santa Eugènia, l'Escola Pericot, l'Escola Joan Bruguera, l'Escola Pla de Girona, el Centre d'Educació Especial Font de l'Abella, l'Escola Migdia, l'Escola Dr. Masmitjà, l'Escola El Bosc de la Pabordia, l'Escola Carme Auguet, La Salle i l'Escola Vedruna. Per a la selecció dels centres escolars, la condició establerta per participar-hi era que fossin escoles verdes o que estiguessin desenvolupant el projecte School Chance sobre mobilitat escolar segura, sostenible i autònoma.

En els darrers 20 anys, Girona ha desplegat una xarxa semipermanent de tubs passius per controlar la contaminació atmosfèrica a diversos punts de la ciutat. De fet, aquest és un dels motius principals pels quals s'ha escollit la ciutat per formar part del projecte. Segons els resultats de l'estudi, fet durant l'any 2021 mitjançant la xarxa semipermanent de tubs passius, els nivells als quals la majoria de la població de la ciutat ha estat exposada aquest darrer any es troben per sota del valor límit anual de 40 µg/m3. En aquest sentit, i respecte al 2019, s'han reduït de 5 a 2 els punts vulnerables pròxims a vies molt transitades, amb congestió important i/o estretes.

Habitualment, la xarxa semipermanent de mesura de la contaminació atmosfèrica a la ciutat compta amb 21 tubs passius per mesurar els nivells de diòxid de nitrogen a diversos punts de Girona. Durant el projecte CleanAir@School 2022, aquesta xarxa s'ampliarà a pràcticament 260 punts, fet que permetrà tenir una anàlisi global de les dades de diòxid de nitrogen més extensa arreu del municipi. El projecte Europeu Horizon 2020 GreenScent, de tres anys de durada, té com a principal objectiu educar i implicar les persones amb el seu entorn per un futur verd. La consultoria 4Sfera Innova, especialitzada en temes relacionats amb la qualitat de l'aire, el canvi climàtic i projectes de ciència ciutadana, és l'organització seleccionada per desenvolupar el projecte CleanAir@School a Girona i altres ciutats europees.