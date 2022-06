El conseller d’Educació del Govern, Josep Gonzàlez Cambray, no veu cap risc d’inhabilitació per als directors dels centres per la gestió de la sentència del 25% de castellà a les aules. Cambray tampoc es planteja que li pugui passar a ell, i per això sosté que està “disposat a arribar on calgui”. Ho ha dit en una entrevista a ‘El Matí de Catalunya Ràdio’, on també ha negat que hi hagi una manca de diàleg amb els sindicats. “Els fets ho desmenteixen”, ha afirmat, “no s’han presentat a les meses deixant les cadires buides des del mes de febrer”. Mentre el conseller feia l’entrevista, a l’exterior dels estudis de ràdio s’han concentrat diversos manifestants que han cridat proclames demanant la seva dimissió i posant enganxines a la façana.

Prèviament, s’han viscut moments de tensió quan la protesta de mestres ha tallat la circulació a la Gran Via de Barcelona durant mitja hora. Els sindicats havien convocat aquest dijous una aturada parcial per protestar contra les polítiques del departament. De cara a la setmana que ve hi ha prevista una darrera mobilització el dijous 9 de juny.

Sobre la sentència del català

El conseller no s’ha mostrat sorprès per diverses reaccions de partits en relació a les queixes per la polèmica de la llengua a les aules. Així, ha opinat que hi ha formacions que estan acostumades a "voler guanyar als tribunals” el que no poden “guanyar a les urnes”. En aquest sentit, ha titllat aquest comportament com el d’algú que “no sap què està passant a les escoles” i, per això, “s’inventa un problema”.

Cambray ha reconegut que és complicat “parlar de riscos” davant uns tribunals que “s’extralimiten”, però ha assegurat que “com a conseller assumeix tota la responsabilitat” i que els centres tenen “la màxima cobertura”. També ha negat que hi hagi una falta de concreció a les instruccions que el Govern va fer arribar a les direccions: “les noves normatives ens serveixen per no aplicar percentatges”.

Pel que fa a les escoles que ja apliquen el 25%, el conseller ha explicat que des del gabinet jurídic de la Generalitat s’estan prenent mesures processals per “fer efectiva l’adequació del nou decret llei” en aquestes situacions concretes.

“Cap voluntat de tenir els sindicats en contra”

Sobre la problemàtica amb els sindicats educatius, el conseller ha admès que entén el “seu malestar”, però també ha reiterat que “no es pot fer tot alhora”, referint-se a la reversió de les retallades. Cambray ha lamentat que durant aquests mesos no s’hagin presentat a la mesa sindical i que no es tingui en compte que s’ha donat llum verda “a nou de les catorze demandes” que van fer.

El titular del departament també ha parlat dels canvis fixats pel curs vinent, com per exemple l’avançament de calendari, que es desplegarà “hi hagi o no hi hagi acord” perquè “són bons per l’alumnat”. Per això espera que es pugui fugir de la conflictivitat “el més aviat possible”. “No tinc cap voluntat de tenir els sindicats en contra”, ha afirmat.

Finalment, ha garantit que no hi haurà retallades el curs vinent, però ha recordat que s’ha de tenir en compte que no hi haurà continuïtat pel que fa als fons covid.