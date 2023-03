Sota el lema "Mobilitza't per la selva", alumnes de segon i tercer de Primària de l'escola Annexa Joan Puigbert de Girona , estan realitzant una recollida de mòbils i tauletes per a donar-los a l'Institut Jane Goodall a la República Democràtica del Congo.

Amb aquesta campanya s'intenta conscienciar sobre les conseqüències que tenen en l'entorn l'explotació de mines del desitjat mineral coltan, que s'utilitza per a la realització de productes electrònics. El coltan i altres minerals que contenen els nostres mòbils, ordinadors i altres aparells electrònics contribueix a l'"esclavització infantil, mineria il·legal, víctimes i refugiats a la República Democràtica del Congo. A més a més, es destrueixen els hàbitats de moltes espècies com els ximpanzés i goril·les, en greu perill per la caça furtiva i la desforestació", apunten des de l'Escola Annexa.

Per col·laborar amb la campanya cal portar a l'escola gratuïtament els mòbils i tauletes (en funcionament o no, amb bateria però sense carregador, ni targeta SIM ni cap altre element), per a la seva reutilització o reciclatge. Es poden fer arribar fins al divendres 10 de març, a la consergeria de l'escola, de dilluns a divendres en horari escolar (de 9 a 16:30 h).

"Reciclant aquests mòbils ens ajudareu a apadrinar alguns dels ximpanzés que viuen en el centre de Recuperació i Rescat de Tchimpounga (Congo), oferint-los ajuda veterinària, atenció dels cuidadors i alimentació", afegeixen els impulsors de la campanya.