Illa, a favor de la continuïtat de Sánchez: "Catalunya està millor que fa uns anys en matèria de convivència"

El candidat del PSC a les eleccions del 12-M, Salvador Illa, s'ha mostrat favorable a la continuïtat de Pedro Sánchez a la Moncloa. En un acte de campanya a Reus, ho ha justificat dient que "Catalunya està millor que fa uns anys en matèria de convivència" i també en la seva relació amb Espanya. Així, creu que el de Sánchez és un balanç "positiu", tot i que de vegades la situació que ha hagut de gestionar ha estat "incòmoda". Per contra, creu que la gestió dels diversos governs independentistes en els últims deu anys ha estat negatiu, "molt per sota" del que "Catalunya hauria d'aspirar". En aquest sentit, creu que en educació, Catalunya "és a la cua", mentre que en energies renovables el país continua com fa una dècada.