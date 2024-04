ERC valora “l’avenç en transport públic al Ripollès”

Esquerra Republicana de Catalunya va realitzar ahir un acte de campanya a Llanars amb l'alcalde i president del Consell Comarcal, Amadeu Rosell, el diputat al Parlament de Catalunya, Bartomeu Compte i el director dels Serveis Territorials de Territori i candidat Ripollès al Parlament de Catalunya, Sergi Albrich.

Durant l'acte Compte va valorar "la feina feta per ERC al capdavant del Govern de la Generalitat" i va destacar accions com "el desplegament de la fibra òptica, els serveis bancaris mòbils, la línia d'ajuts per habitatge als micropobles, el pla del departament de Salut per ocupar les places de difícil cobertura, especialment les zones rurals, o l'impuls de les escoles bressol rurals". El diputat també va afegir que "ara és el moment de fer una passa endavant amb l'Estatut dels Municipis Rurals, que permetrà continuar desplegant l'Agenda Rural i garantir un desenvolupament equilibrat del país".

Per un altre costat, Albrich va voler detallar que "el traspàs de rodalies i el futur desdoblament de l'R3 han de fer del Ripollès una comarca més competitiva. Haver multiplicat les freqüències de bus entre la comarca i Girona, i haver implantat el transport a la demanda a la Vall de Camprodon i Ogassa són mesures que permeten lluitar clarament contra la despoblació i apostar per l'equitat de tots els municipis. Cal un Govern que continuï liderant aquestes polítiques. Quan Esquerra governa, el país es transforma i la comarca avança positivament".