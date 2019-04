concentració Una cinquantena de persones escridassen Arrimadas a Torroella

? Una cinquantena de persones van escridassar la cap de llista de Ciutadans per Barcelona, Inés Arrimadas, quan va arribar a l'acte de campanya electoral que el seu partit celebrava ahir a Torrella de Montgrí. Des de dos quarts de deu del matí, un grup de persones convocades per col·lectius autoanomentats antifeixistes es van concentrar a un extrem de la plaça per on havia de passar la comitiva de Cs per accedir al Cine Petit, el local on va tenir lloc l'acte de campanya. Fins a sis furgonetes de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra protegien el carreró d'accés al local i també es va delimitar l'espai on s'anava congregant la gent. A una banda de la plaça, l'estand de Cs i a l'altra els manifestants, que van desplegar dues pancartes en què es podia llegir «Cs a Torroella no sou benvinguts» i «Torrella antifeixista». A l'inici de l'acte, la comitiva de Cs va fer una breu passejada per la població, des de l'aparcament fins al Cine Petit. En el moment d'entrar a la plaça, els manifestants van començar a escridassar els líders del partit amb proclames com «Fora feixistes dels nostres barris», «Llibertat presos polítics» o «Fora feixistes de l'Empordà». Arrimadas i la resta de membres van replicar amb aplaudiments i cridant «Llibertat». Un cordó policial d'agents antiavalots van separar el grup de manifestants dels candidats de Cs i van acompanyar Arrimadas fins a l'entrada del local. Als carrers de Torroella de Montgrí, com és habitual, hi havia llaços grocs, pancartes de «Llibertat presos polítics» i murals amb la imatge de Dolors Bassa, l'exconsellera empresonada, que és de la població.