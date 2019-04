JuntsxCat denuncia la infrainversió de l'Estat en el tram nord de l'N-II

Els candidats de Junts per Catalunya al Senat en les eleccions del proper 28 d'abril Josep Maria Cervera (número 2), Laura Corsunsky (número 3) i Joan Bagué (primer suplent) van lamentar la cronificació de la manca d'inversió de l'Estat en el tram nord de l'N-II. Ho van fer acompanyats de la regidora de la Jonquera, un dels municipis afectats, Míriam Lanero.

Cervera, número 2 al Senat i alcalde del Port de la Selva, va subratllar que «es tracta d'una situació doblement greu. La Jonquera és un generador de recursos per a l'Estat que no tenen cap tipus de retorn. Fa 40 anys que arrosseguem aquesta problemàtica i hi ha hagut successius incompliments per part de governs de tots els colors», va recordar el candidat, que va tornar a posar de manifest la necessitat de fer efectius els trams pendents de l'N-II des d'Orriols a la Jonquera. «És per això que necessitem ser un estat independent. Una cosa va relacionada amb l'altra: no ens podem permetre seguir patint aquesta situació de deixadesa, aquest abandonament. No ens podem permetre seguir tenint un estat en contra», va afegir Cervera.