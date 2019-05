L'aritmètica electoral només deixa tres grans pactes possibles

Amb el 99,99% escrutat, el PSOE haurà de fer un exercici de malabarisme per garantir una majoria estable en els propers quatre anys. El PSOE (123) i Unides Podem (42) sumen 165 diputats en les eleccions generals del 28-A.

Una xifra que es queda a 11 escons dels 176 que donen la majoria absoluta. El bloc de l'esquerra ha guanyat la dreta, que s'ha quedat encara més lluny del Govern: PP (66), Ciutadans (57) i Vox (24) tenen 147. Els independentistes han aconseguit 22 escons (15 Esquerra Republicana de Catalunya i 7 Junts per Catalunya).

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, va assegurar a RNE que Espanya necessita «un govern fort» i un «horitzó d'estabilitat» per afrontar els reptes que té davant. Amb aquests resultats, quines opcions hi ha per a la investidura de Pedro Sánchez? L'aritmètica electoral només deixa tres possibles pactes: PSOE i Ciutadans (180); PSOE, Unides Podem, Junts per Catalunya i PNB (178); i PSOE, Unides Podem i Esquerra Republicana (180).



Sector econòmic

L'opció preferida pels empresaris és una coalició entre PSOE i Ciutadans. El president de la CEOE, Antonio Garamendi, va admetre que la patronal es trobaria «còmoda» amb un Govern de centre-esquerra, en clara referència a un possible pacte entre PSOE i Ciutadans. No obstant això, aquesta opció no està sobre la taula en aquests moments. El líder de Ciutadans, Albert Rivera, va dir durant la campanya que mai pactaria amb Sánchez, cosa que els condemna a quedar-se a l'oposició. Per si hi havia algun dubte, els militants socialistes van rebutjar el pacte durant la celebració socialista a Ferraz. «Amb Rivera, no!», Cridaven. «Crec que ha quedat prou clar, no?», els va contestar Pedro Sánchez.



Més opcions

Una segona opció és l'aliança PSOE, Unides Podem i Esquerra Republicana. La suma dels tres partits dona 180 escons. Aquesta opció està pràcticament descartada, ja que el president voldria governar en minoria. No obstant això, sí que podria ser una possibilitat per ser investit com a president en primera volta. El candidat d'ERC a les eleccions del 28 d'abril, Oriol Junqueras, va deixar en la campanya oberta la porta a una eventual investidura de Pedro Sánchez abans de permetre que hi hagi a Espanya «un Govern d'extrema dreta».



La foto de Colón

La tercera gran opció passa per un pacte entre PSOE, Unides Podem, PNB (6) i Junts per Catalunya. L'aliança donaria 178 escons, encara que és l'opció més improbable per l'actitud de Carles Puigdemont. L'expresident català s'ha enrocat en l'exigència del referèndum d'autodeterminació per pactar.

El bloc de la dreta ho té impossible perquè Vox tampoc ajuda a sumar. La formació de Santiago Abascal va irrompre amb 24 diputats, però de res serveix al bloc de les dretes. Al costat de PP, Ciutadans i Navarra Suma (2), arriben a 149 parlamentaris, 27 escons per sota dels 176 que marquen la majoria absoluta.