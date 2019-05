«La nostra prioritat és que Lloret torni a ser una població segura»

Jorge Hernández torna a encapçalar el projecte de Ciutadans a Lloret de Mar, on va aconseguir dos regidors l'any 2015.

Com ha viscut aquest primer mandat a l'oposició?

De forma molt positiva. Hem fet molta feina d'oposició, essent crítics quan havíem de ser-ho, però alhora fent propostes a l'equip de govern quan hem pogut. En alguns casos en les han acceptat, i hem fet pactes per exemple amb ordenances fiscals. També hem presentat diverses mocions que han estat aprovades.

En quina situació creu que es troba Lloret, actualment?

És molt greu. Per una banda, la població percep una situació d'inseguretat molt gran, i per altra banda també hi ha una situació de deixadesa. Els carrers no estan ben mantinguts, no estan nets...

Quines han de ser les prioritats, en els darrers quatre anys?

La primera prioritat és que Lloret torni a ser una població segura. Fa 20 o 30 anys, Lloret era una de les poblacions envejades de la Costa Brava, amb les rendes per càpita més altes, i per desgràcia ara és la que té la renda per càpita més baixa de la província. Això no ho podem permetre, s'ha de treballar fort per canviar-ho i tornar a ser el que érem.

Com es pot fer, això?

Primer de tot, treballant en la seguretat. Hem d'acabar amb els robatoris en habitatges i carteristes. Tampoc podem permetre que continuï havent-hi prostitució i drogues pels carrers, i això passa per invertir més en seguretat.

Quines inversions calen?

La nostra prioritat serà el sociosanitari per a la gent gran. Tenim una reserva de terrenys des de fa més de dotze anys i cada vegada tothom ho porta al programa, però a l'hora de la veritat ningú fa res.

Quin paper ha de tenir l'autopista en el futur de Lloret?

Lloret té un dèficit des de fa moltíssims anys en infraestructures, i no pot ser que continuï estant en aquesta situació. Rebem molts visitants i és una infraestructura molt important, que l'esperem des de fa temps. També és veritat que malmetrà el paratge natural que ens envolta, i haurem d'estar molt atents perquè es faci amb el màxim respecte al medi ambient i a l'entorn.

Com valoren l'acord de govern entre JxCat, ERC i PSC?

Ha sigut nefast. No sabem quin és el camí per on volen portar el poble i el que preocupa més: no sabem què han fet fins ara ni què volen fer. La valoració és molt negativa, i una de les qüestions en què som més crítics és amb la neutralitat dels espais públics. No entenem com el PSC, que és membre del govern, permet als seus socis que hi hagi un llaç groc enorme a l'entrada de Lloret i una estelada gegant, i fins i tot que els edificis públics hagin estat partidistes.

Amb qui estarien disposats a pactar un acord de govern?

És aviat per parlar de pactes. El que tenim claríssim és que no pactarem amb aquells que partits que no respectin la neutralitat de la institució. Per tant, els partits independentistes no podran ser mai els nostres aliats.