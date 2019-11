Bassa (ERC) diu que el PSC ha anat «a la dreta del règim del 78»

Montse Bassa (ERC) va tancar ahir la campanya dels republicans a les comarques gironines afirmant que demà «tenyirem de groc el país per l'amnistia de les preses i els presos i per exercir el dret a l'autodeterminació». La cap de llista d'ERC va ser especialment dura contra Pedro Sánchez i contra els socialistes en general, tot preguntant al PSC «què li ha passat durant els darrers anys per haver fet aquesta deriva que l'ha portat cap a la dreta del règim del 78». «El senyor Iceta no fa tants anys defensava el dret a decidir. Tant cap a la dreta ha tirat que ja no és capaç ni d'anar a veure el nostre president, Oriol Junqueras, a la presó?», es va preguntar.

En un acte celebrat al Museu del Suro de Palafrugell, la candidata va recordar les paraules que li va dir la seva germana, Dolors Bassa, durant la darrera visita que li va fer: «Vull urnes, vots i carrers plens. I no vinguis a veure'm durant la campanya perquè hem de guanyar».

Bassa també va criticar els comuns, a qui va acusar d'haver-se volgut convertir en una «marca blanca» dels socialistes, i va mostrar l'ambició que Esquerra superi Ciutadans en nombre de vots al conjuntat de l'Estat. «I no cal que tornin a venir a fer campanya al meu poble, davant de la casa de la meva mare», va demanar.

Finalment, la candidata republicana va demanar un cop més la llibertat dels líders independentistes i també dels «joves represalitats injustament per la justícia espanyola».