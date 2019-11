VÍDEO | Els partits valoren els resultats a Girona

Valoracions dels resultats electorals del 10-N per part dels caps de llista d'ERC per Girona, Montse Bassa; el candidat de JxCat i número 2 al Congrés Sergi Miquel; el cap de llista del PSC, Marc Lamuà, i la d'ECP Laura López

La cap de llista d'ERC per Girona, Montse Bassa, ha agraït a tots els gironins que els han fet confiança a les urnes i han permès que els republicans hagin guanyat de nou les eleccions a la demarcació aquest 10-N. Després de tenir un record per la seva germana, l'exconsellera Dolors Bassa, la candidata ha assegurat que a Madrid "mirarem els nostres carcellers als ulls i defensarem fins a l'últim alè la llibertat, l'amnistia i el dret d'autodeterminació del poble català". A més de la victòria d'ERC, a la demarcació aquestes generals també venen marcades per l'escó que recupera En Comú Podem (ECP). La seva cap de llista, Laura López, diu que és el reflex que els votants han "entès" el seu missatge.