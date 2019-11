Abascal: «Portarem al TC totes les lleis lliberticides i anticonstitucionals»

El partit ultradretà va ser el gran guanyador de la nit doblant els resultats i passant de 24 a 52 diputats, amb més de 3,5 milions de vots i que el situen en tercera posició.

El líder de Vox, Santiago Abascal, va celebrar davant els seus simpatitzants i militants els resultats d'aquestes eleccions.

Abascal va prometre que «no defraudarà» ni farà «cap pas enrere», i com que Vox té més de 50 diputats –el mínim que requereix el Tribunal Constitucional (TC) per poder presentar recurs- portarà al TC «totes les lleis lliberticides i anticonstitucionals» aprovades en els últims anys.



Tercera força política

El líder del partit ultradretà va recordar que fa 11 mesos la seva formació no tenia cap representant parlamentari i «avui som la tercera força política d'Espanya».

El líder de Vox va insistir que la seva formació defensarà «la família» i lluitarà contra la «immigració il·legal». «A partir de demà tenim la responsabilitat històrica de construir un futur millor per als nostres fills» i «construir una alternativa social i patriòtica que cridi a tots els espanyols».

Abascal va afegir que ara més que mai «el Congrés espanyol té una representació més real del que és Espanya, una representació amb perfils molt diversos».



L'Espanya silenciada

Per la seva banda, el portaveu del comitè Electoral de Vox, Jorge Buxadé, va celebrar també els resultats i va afegir que «milions d'espanyols que fins ara se sentien oblidts i traicionats per la resta de partits, tindran a partir d'ara una àmplia representació al Congrés. I és que «havent superat els 50 diputats, l'Espanya que fins ara estava silenciada, ara ja no ho estarà».