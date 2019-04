«No pot ser que l'Ajuntament vagi a la deriva i els polítics no facin res»

Jordi Urgell ha estat regidor a l'oposició durant quatre anys i encapçala aquesta nova formació que aglutina els antics partits d'ICV-EUiA i Batega, formació que va liderar en les passades municipals del 2015

Perquè la ciutadania hauria de votar Blanes en Comú?

Primer de tot, perquè creiem fermament que toca un canvi dràstic, ja que venim d'una política continuista que provoca una situació insostenible i en la qual es parla de turisme familiar o de poble amable per al ciutadà, però que és el contrari. S'estan privatitzant més serveis que mai, com el servei telefònic de la policia, es manté la privatització de l'aigua i s'han eliminat tots els serveis de joventut. No pot ser que aquest Ajuntament vagi a la deriva i els polítics no facin res. Cal una governança que el nostre equip sí que pretén tenir i això ens porta a presentar una candidatura molt transversal, amb persones dels diferents àmbits del municipi.

I a vostè com alcalde?

Perquè soc una persona del municipi, jove, que creu molt en la responsabilitat d'aquest municipi i en la responsabilitat política que fins ara no s'està tenint.

Amb quins partits arribaria a acords de govern?

Per afinitats amb qui ens trobem més còmodes a l'hora de dialogar és amb ERC i PSC. El que passa és que els socialistes estan portant el municipi a la deriva i d'una manera que ens costa molt d'entendre. També allargarem la mà a la CUP perquè tenim molts punts de treball social en comú, i a Independents de la Selva, perquè és un projecte municipalista com va ser Batega fa quatre anys. Bàsicament, amb totes les formacions que tinguin clar que són d'esquerres i que volen treballar pel municipi.

Si guanyem, en qüestió de tres o quatre mesos s'ha de començar a fer el projecte de la piscina i de la prefectura de Policia Local. Dues obres que ara no estan ni projectades.

Fa sis anys que es prorroga el contracte del transport públic. Seguiran la línia del PSC en aquest tema?

No. El primer que cal és elaborar un pla de mobilitat, perquè el transport públic a Blanes és deficitari, no econòmicament, sinó per als ciutadans. Aquest Pla de mobilitat és necessari i amb molta urgència. Per nosaltres és prioritari, perquè els barris estan incomunicats o amb una comunicació pèssima i s'ha de solucionar.

Creu que amb el conflicte dels càmpings es pot fer algun pas més?

Amb el tema dels càmpings hi ha una línia territorial que va decidir que mai es podria aprovar un POUM on hi haguessin inclosos els càmpings. I una línia judicial que demanava el tancament d'aquests càmpings a causa de la situació il·legal en què es trobaven. Davant d'això, tots els passos ja estan fets i no hi ha altres passos a fer.

Blanes en comú aposta per incentivar el comerç local o desestacionalitzar el turisme?

No es pot entendre una cosa sense l'altra. Hem de trobar un Blanes que tingui sentiment de pertinença. Que comenci a l'avinguda Madrid i acabi al port. Respecte al comerç, tenim clar que hi ha una sèrie de taxes que s'apliquen a petits comerciants que s'han d'erradicar. També hem vist que és molt més car obrir un negoci a Blanes que obrir-lo als pobles del voltant. I és necessari desestacionalitzar el turisme. Però si el petit comerciant es troba maltractat i que no pot treballar en unes condicions correctes, no podem oferir un servei conjunt correcte que és el que volem. Per desestacionalitzar cal invertir a l'avinguda Madrid perquè es parla molt del turisme familiar, però no s'ha invertit en aquesta avinguda en els últims 40 anys i això és important.