Cs vol que el Barri Vell de Girona sigui Patrimoni Mundial Cultural

L'alcaldable de Ciutadans (Cs) a Girona, Daniel Pamplona, va anunciat ahir que proposarà a la UNESCO que el Barri Vell de Girona sigui declarat Patrimoni Mundial Cultural. «La Girona del segle XXI ha de fer un pas endavant en el reconeixement internacional perquè, entre altres coses, més reconeixement internacional és més riquesa, més turisme i més creixement econòmic», va manifestar Pamplona.

El candidat va afegir que la presentació de la sol·licitud per a declarar el Barri Vell com a Patrimoni Mundial Cultural per la UNESCO «serà una bona manera d'aconseguir recompondre les relacions que l'actual govern municipal ha decidit trencar amb les administracions de l'Estat». La sol·licitud necessitaria l'aval del Govern espanyol, que la formació espera aconseguir.