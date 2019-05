La CUP de Blanes s'oposa a l'ampliació de la C-32

La CUP de Blanes va celebrar diumenge el seu acte central de campanya. Sota el lema «Atreveix-te», els independentistes van desgranar algunes de les seves principals propostes, com ara l'oposició a l'ampliació de la C-32, el compromís amb un Blanes integrador i solidari, el dret a vot per a tothom, el dret d'acollida i els drets per a les persones migrades, la lluita feminista i la revindicació dels drets laborals des d'una perspectiva de classe.

En l'acte hi va participar la diputada Natàlia Sànchez i el cap de llista blanenc, Joan Rota, que va dir que la CUP ha de ser una «alternativa als partits de sempre».