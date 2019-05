JxCat a Santa Coloma vol millorar la comunicació amb la ciutadania

La candidatura de Junts per Santa Coloma de Farners, encapçalada per Susagna Riera, utilitzarà un sofà que anirà movent pels diferents barris de la ciutat per tal d'oferir un diàleg «obert i sincer» a la ciutadania. Segons ha indicat Riera, vol simbolitzar «d'una manera amable» la importància de crear «un intercanvi positiu, punts de trobada, espais de diàleg i de conversa, on la comunicació pugui fluir malgrat els punts de partida molt diversos que trobem».

Riera considera que els quatre anys de govern d'ERC han estat «política de despatx». Una política que, indica, és molt important, però també ho és «establir una comunicació efectiva amb els ciutadans». «Conversar, saber-se trobar, tenir empatia amb els veïns i saber per què estan preocupats per un determinat tema», subratlla Riera, que també vol posar al dia la pàgina web de l'Ajuntament, recuperar la ràdio municipal i instal·lar indicadors lluminosos, entre d'altres propostes.