Puigdemont diu que el vot del 26-M no és «dual» sinó «únic i plural»

El cap de llista de JxCat a les eleccions europees, Carles Puigdemont, ha dit que el vot del 26-M no és «dual» sinó «únic, plural i en estèreo». En connexió en directe des de Waterloo (Bèlgica), durant l'acte central de la campanya per Barcelona, ahir al matí davant el mercat de Sant Antoni, l'expresident del Govern va demanar el suport per JxCat tant a Barcelona com per a Europa.

Carles Puigdemont ha dit que vol entrar a l'Eurocambra com a eurodiputat per dir: «Hola bon dia, som els de l'1-O i hem guanyat a Europa i a Barcelona, prepareu-vos per escoltar-nos perquè la nostra veu se sent més forta que mai». Puigdemont ha detallat que la candidatura de JxCat a Barcelona i al Parlament Europeu tenen moltes coses «en comú», i cal votar «el mateix» en ambdues urnes, i entendre que «no hi ha un vot dual, sinó un vot únic, estèreo i plural».