JxCat manté la seva força municipal i conserva alcaldies emblemàtiques

Marta Madrenas (JxCat) va revalidar ahir la majoria que va obtenir Carles Puigdemont en les eleccions municipals de 2015, i amb nou regidors (només un menys que els que tenia) se li obren diverses possibilitats de cara al futur govern de la ciutat: podria optar per intentar-ho en solitari, buscant acords puntuals, perquè és del tot impensable un pacte de la resta de forces per descavalcar-la; pot tornar a col·laborar amb el PSC, que ha millorat els seus resultats de fa quatre anys i ara tindrà sis regidors, o pot buscar pactes en el camp sobiranista, on ERC ha pagat la seva mala gestió dels últims quatre anys mantenint els resultats que va obtenir (4 regidors) i Guanyem Girona ha millorat els resultats de la CUP, amb dos regidor més que els quatre que tenia fins ara al ple. Ciutadans repeteix els dos regidors que ja tenia mentre que desapareix del ple de Girona, en un altre element molt remarcable, el PP, que en aquestes eleccions municipals ha certificat la seva pràctica defunció a les comarques gironines.

La jornada electoral d'ahir va estar marcada d'entrada per l'elevada participació, d'un 65,88% en les municipals, set punts per sobre de la que s'havia registrat fa quatre anys.

La victòria de Marta Madrenas és paradigmàtica del que va passar ahir en molts altres indrets de la demarcació: Junts per Catalunya, que venia d'haver experimentat una derrota a mans d'ERC en les passades eleccions municipals, va tornar a demostrar la seva força en l'àmbit municipal per imposar-se en el conjunt de la demarcació i conservar, de manera incontestable a més, algunes alcaldies emblemàtiques com les de Girona, Figueres o Olot. A la capital de l'Alt Empordà, a més, ho ha fet millorant els resultats de fa quatre anys, la qual cosa fa pensar que la ciutat viurà un mandat menys convuls que l'anterior.

En tot cas, la fragmentació del vot que es va detectar fa quatre anys, i que va provocar en alguns ajuntaments situacions de governabilitat molt complicada, s'ha repetit aquesta vegada perquè ha continuat la proliferació de candidatures. D'aquesta manera, hi ha consistoris amb molt diverses formacions presents, i en els quals s'hauran de fer molts càlculs i s'haurà de parlar molt per poder formar majories mínimament estables.

Les eleccions d'ahir també demostren el moment de recuperació que viu el PSC, i la fidelitat que ha aconseguit per part dels seus electors la CUP, que als municipis on es presenta (aquesta vegada amb uned altres sigles en alguns indrets, per mirar d'ampliar la base electoral) ha tornat a aconseguir molt bons resultats.

Candidatures independents agrupades sota les denominacions Independents de la Selva i Tots Empordà s'han situat al darrere d'aquestes formacions, per davant de Ciutadans, que a les eleccions generals va obtenir el 8,88% dels vots a les comarques gironines i ahir en canvi no va passar del 3,51%.

Molt lluny d'aquest percentatge, fins i tot, va quedar el PP, que en la jornada electoral d'ahir va certificar la seva pràctica desaparició a Girona.