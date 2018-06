Deixen en llibertat provisional els membres de La Manada

La Secció Segona de l'Audiència de Navarra ha dictat la llibertat provisional sota fiança de 6.000 euros per als cinc membres de 'La Manada' condemnats a nou anys de presó per abús sexual en els Sanfermines de 2016, han informat fonts judicials.

En concret, en un acte que previsiblement es coneixerà aquest divendres, el tribunal també imposa als condemnats l'obligació de comparèixer els dilluns, dimecres i divendres en el jutjat de guàrdia de la seva localitat.

També els prohibeix entrar a la Comunitat de Madrid, la prohibició de comunicació amb la víctima, la retirada del passaport, i la prohibició de sortir del territori nacional sense autorització judicial.

L'acte compta amb un vot particular discrepant, el del president del tribunal, qui advoca per prorrogar la presó provisional de manera incondicional.

Els cinc acusats van ser condemnats a nou anys de pressió per un delicte d'abusos sexuals continuats, agreujats pel fet d'actuar en grup. No obstant, el tribunal no va apreciar violació perquè els magistrats van descartar l'existència d'intimidació i violència en els fets. Si aquests haguessin existit, la sentència hauria d'haver estat per agressió sexual, tal com havien sol·licitat totes les acusacions, tant la fiscalia, l'acusació particular i les acusacions populars.

La sentència, dictada la passada primavera, va ser molt polèmica i va generar una allau de mostres de rebuig als carrers de moltes ciutats, com a Girona