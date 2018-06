Cospedal: «Si ETA no va acabar amb Espanya, no ho aconseguirà Puigdemont»

La candidata a presidir el Partit Popular i fins divendres secretària general del partit, María Dolores de Cospedal, va iniciar a Barcelona la campanya per substituir Mariano Rajoy en el lideratge de la formació, i ho va fer atacant els independentistes catalans i defensant la «unitat d'Espanya». «Si els atacs d'ETA no van aconseguir acabar amb Espanya, no ho aconseguiran Puigdemont i Torra», va dir Cospedal a la seu del partit davant un grup nombrós de militants i afiliats i acompanyada de la diputada Dolors Montserrat, i de Sergio Santamaría i Alícia Sánchez-Camacho.

L'exministra de Defensa va assegurar que no permetrà «de cap de les maneres» cap «truc» ni «estratègia» perquè Catalunya se separi d'Espanya. Sobre l'article 155, va afirmar que «a mi m'hauria agradat aplicar-lo abans», tot afegint que «a mi m'hagués agradat que TV3 hagués estat intervinguda i no fos un aparell de propaganda».

En clau interna, va assegurar que el PP no més mou «per interessos personals», i va demanar que de l'elecció del nou president o presidenta del partit no en quedin «ferides» o «fractures». Cospedal va proclamar que la seva candidatura és «la de tots», on «el primer és el PP». Va assegurar que està orgullosa del partit tot i que s'han comès «errors», que ara és l'hora d'«esmenar». Va parlar de corrupció i, sense donar noms ni casos, va assenyalar que aquests «delinqüents ja estan tots fora» del partit. «I això és el PP», va dir assenyalant els assistents que van deixar petita la seu de Barcelona. Per part seva, l'exvicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, va explicar tant al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, com a la presidenta de la Junta andalusa, Susana Díaz, que «els hem deixat tots els papers preparats, tots els informes fets, tots els càlculs efectuats» i va preguntar «ara quan es decidirà el finançament autonòmic?». A més, va afirmar que «si soc presidenta» el finançament autonòmic «es canviarà amb consens d'Andalusia i totes les comunitats autònomes», ja que «nosaltres practiquem la lleialtat institucional, al Govern i a l'oposició».

Sáenz de Santamaría va triar Màlaga per obrir la campanya interna per presidir el partit amb un primer míting per als afiliats a l'auditori Eduardo Ocón, un recinte a l'aire lliure en ple centre de la ciutat on van assistir unes 500 persones, segons l'organització. Va criticar que Sánchez digués que «no tenia temps» de reformar el finançament autonòmic, afegint que «per canviar la televisió espanyola no ha trigat». «Per a això sí que té temps», va afegir.Paral·lelament, l'exvisecretari de Comunicació del PP Pablo Casado va presentar la seva candidatura a la Corunya com a mostra de la seva «admiració profunda» al president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, i al seu projecte polític. De fet, després d'apel·lar a l'«efecte Feijóo» buscant el suport dels seus, Casado va avançar que, si guanya el congrés de successió de Mariano Rajoy, el líder gallec estarà «on vulgui i quan vulgui».

La seu del Partit Popular a la Corunya es va quedar petita per rebre Casado. Davant la presència de Feijóo, del secretari general dels populars gallecs, Miguel Tellado, i del president provincial del PP a la Corunya, Diego Calvo, el candidat va justificar la seva elecció per estar «al bressol del PP, de Manuel Fraga i de Mariano Rajoy» i a la terra de Feijóo, que ha desenvolupat el model de partit que ell aspira a implantar. «Si jo presideixo el PP d'Espanya vull fer el mateix que ha fet Feijóo amb el PP de Galícia, un partit il·lusionat, un partit renovat, guanyador i unit», va proclamar.