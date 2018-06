Els «sense papers» tindran la mateixa atenció sanitària que els espanyols després de passar-hi 90 dies

Els immigrants en situació irregular podran accedir a l'atenció sanitària en igualtat de condicions que els espanyols sempre que portin empadronats a Espanya un mínim de 90 dies o, si no, que acreditin la seva situació de vulnerabilitat a través dels serveis socials.

Així ho recull l'esborrany que ha presentat avui la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, Carmen Montón, a les comunitats autònomes i que es plasmarà en un reial decret per modificar la reforma sanitària aprovada el 2012 pel Govern del PP, que va retirar la targeta sanitària als 'sense papers'.

Montón, que ha presidit avui el seu primer Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut amb l'únic punt de l'ordre del dia de l'accés universal a la sanitat pública, ha assegurat que el 2012 no existia cap raó que justifiqués l'exclusió sanitària que es va plasmar en el reial decret.

Residir un mínim de 90 dies a Espanya o acreditar vulnerabilitat a través d'un informe social són les "garanties" que establirà el reial decret perquè no hi hagi "forats negres", de tal manera que no hi hagi "cap abús" i que cap ciutadà que ho necessiti es quedi desatès.

En la roda de premsa posterior a la reunió, la ministra ha admès que des d'aleshores les comunitats han buscat solucions per atendre els immigrants en situació irregular, però això ha passat d'una manera "no harmònica i desigual", pel que ha considerat que ara és el moment de "fer un pas endavant i construir de manera unitària".