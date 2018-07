Cospedal: «A Espanya li fa falta un PP solvent i seriós»

María Dolores de Cospedal va assegurar que a Espanya i a Navarra «els cal un Partit Popular solvent, seriós i il·lusionat per oferir als ciutadans un projecte de futur» i va defensar una «Navarra lleial i compromesa amb Espanya, com ha estat sempre». Cospedal va destacar que «per a nosaltres renovar-nos no és canviar de cares, no és assemblar-nos als altres, renovar-nos és aspirar a ser cada dia millors i aprendre dels nostres errors».

Paral·lelament, Soraya Sáenz de Santamaría va recordar als afiliats que en aquest procés intern no només es tria un president per al partit, sinó també el pròxim candidat per a les eleccions, incidint en què ella té «energia» per afrontar aquest procés i amb «experiència» en el Govern. «A Pedro Sánchez li han deixat un Boeing 747 i mai ha pujat a una avioneta, jo tinc moltes hores de vol», va dir.

Per la seva banda, Pablo Casado va afirmar que si lidera el partit «no hi haura cap contemplació ni cap diàleg amb qui vol trencar la legalitat», i que no tindrà cap simpatia cap als independentistes.