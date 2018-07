Dues persones en estat crític per una «substància desconeguda» al Regne Unit

La Policia del Regne Unit ha informat aquest dimarts que dues persones es troben en estat crític després de quedar exposades a una "substància desconeguda" a la localitat d'Amesbury, al sud del Regne Unit.

Un home i una dona van ser trobats inconscients durant el cap de setmana, segons han indicat en un comunicat les forces de seguretat del comtat de Wiltshire, que han assenyalat que la parella va ser traslladada a l'Hospital del Districte de Salisbury.

"S'estan duent a terme més proves actualment per establir la substància que va fer que aquests pacients emmalaltissin i mantenim totes les possibilitats sobre la taula en relació a les circumstàncies que van envoltar l'incident", indica el text de la Policia.

Els serveis d'emergència van acudir a un habitatge al carrer Muggleton, a Amesbury, la tarda del dissabte, 30 de juny, després que un home i una dona --tots dos d'uns 40 anys d'edat-- fossin trobats inconscients en un immoble de la zona.

Al principi tot apuntava al fet que tots dos havien consumit algun tipus de droga, possiblement heroïna o cocaïna. No obstant això, després de dur a terme una sèrie d'anàlisis, els metges van assenyalar que no es tractava de cap tipus de droga, per aquest fet les forces de seguretat van engegar una perquisició per destriar les causes del succés.

La Policia ha anunciat que acordonarà durant aquesta nit les zones que eren generalment freqüentades pels pacients a les àrees d'Amesbury i Salisbury com a mesura de prevenció.

L'incident ha tingut lloc a tan sols 16 quilòmetres de la ciutat de Salisbury, on van ser atacats amb un agent nerviós l'exespia rus Sergei Skripal i la seva filla Julia el passat mes de març.