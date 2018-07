Casado i Santamaría mouen fitxa per assegurar-se l'elecció al congrés del PP

L'exvicepresidenta del Govern i candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ja ha començat a parlar amb «barons» i càrrecs territorials del partit per arribar al XIX congrés nacional que se celebrarà els dies 20 i 21 de juliol amb una candidatura d'unitat i d'integració, segons van informar fonts del seu equip.

Sáenz de Santamaría va ser la candidata que ha guanyat les primàries del PP per la successió de Mariano Rajoy, amb el 36,95% dels vots (21.513), 1.546 vots més que Pau Casado, que va obtenir el 34,03%. Tots dos s'enfrontaran en segona volta en el conclave de juliol, on ja voten els 3.134 compromissaris.

La mateixa Sáenz de Santamaría va oferir ahir a la nit a Casado que se sumi a la seva candidatura i junts presentin un projecte comú. Al seu entendre, la militància mereix un esforç d'integració i unitat, i va prometre actuar amb «generositat» per aconseguir-ho.



Primers contactes

Sáenz de Santamaría es va reunir ahir al matí amb el seu equip de campanya per preparar la segona fase d'aquest procés intern per elegir el president del partit, una vegada que es coneixen els resultats de les votacions dels militants.

L'exvicepresidenta, que va recórrer tot Espanya durant 12 dies per convèncer els 66.706 afiliats que es van inscriure per votar en les primàries, ara seguirà amb aquesta intensa agenda d'actes per diferents territoris. D'antuvi, ja té tancades visites al País Basc, Ceuta i Canàries, però n'hi haurà més, van assenyalar a Europa Press les mateixes fonts consultades. A més, Santamaría va començar una ronda de flames telefòniques amb presidents del PP i càrrecs territorials. Algunes d'aquestes xerrades ja van tenir lloc ahir mateix, tot i que les fonts del seu equip no han precisat amb qui va conversar.

«Vies de diàleg»

En les visites que emprendrà per la geografia espanyola en aquesta segona fase i en els seus contactes telefònics, Sáenz de Santamaría vol deixar clar que aposta per una llista d'integració, en defensa de la unitat del partit, i oferirà «mà estesa».

En l'equip de l'exvicepresidenta fan èmfasi que cal arribar al conclave amb una candidatura d'integració, a la qual podrien incorporar-se els candidats que han estat derrotats o persones dels seus equips. Es tracta de «construir», «estendre ponts» i «enderrocar murs».

Per la seva banda, el candidat a la presidència del PP, Pablo Casado va llançar ja la campanya per a la segona ronda de les primàries del partit i guanyar a Soraya Sáenz de Santamaría. En declaracions als mitjans va assegurar que la «integració» arribarà després del Congrés en el qual s'elegirà finalment al president «popular» i ha apuntat que això és el que els va demanar el president sortint, Mariano Rajoy: unitat «sincera» després del conclave.

«M'he presentat per guanyar i crec que va tot molt bé», va dir Casado, que ahir va participar a la Cimera d'Innovació Tecnològica i Economia Circular, a la qual també assisteixen líders internacionals com Barack Obama i altres nacionals com el president de Ciutadans , Albert Rivera.

El candidat va dir que veu «lògic»que es produeixi la segona volta després de la primera votació dels afiliats d'ahir, que els compromissaris votin al congrés i triïn entre Santamaría i ell perquè aquestes són les normes decidides des del principi encara que, en ocasions, a ell no li han convençut. Arribats a aquest punt, ha insistit, s'ha de seguir fins al final. «No anirem a penals ni pròrroga, però és bo jugar la segona part», va deixar clar.



L'acord s'allunya

El líder popular va allunyar així la possibilitat d'un acord amb Santamaría per presentar al congrés una llista unitària, especialment quan la diferència entre tots dos és d'uns 1.500 vots. El sistema es va dissenyar perquè els compromissaris també votin i serà després quan hagi d'arribar la unitat.