Els Cebada Gago protagonitzen un «encierro» veloç i emocionant

Els toros de la ramaderia gaditana de Cebada Gago han protagonitzat un encierro veloç, emocionant i amb moments de perill per les caigudes tant dels toros com dels corredors. Tot i les situacions límit, no hi ha hagut ferits per banya.

Amb el terra sec per primera vegada en aquests Sanfermines, la cursa ha resultat la més ràpida fins al moment, amb 2 minuts i 33 segons invertits en completar tot el recorregut, i la menys concorreguda, el que ha possibilitat boniques carreres.

La manada ha conclòs el recorregut de forma estirada, encara que amb els primers quatre bous agrupats, mentre que els dos últims han corregut separats, donant així lloc a moments de gran emoció.