El Govern no publicarà els noms de l'amnistia fiscal del PP

El govern del PSOE va anunciar ahir que no publicarà els noms dels que es van acollir a l'amnistia fiscal aprovada pel PP el 2012, tal com va prometre que faria l'actual president espanyol, Pedro Sánchez. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, va explicar que el govern «no trobava la capacitat jurídica» per fer pública aquesta informació perquè la llei no permet aplicar una modificació fiscal amb caràcter retroactiu.

Montero va puntualitzar que el govern havia estudiat aquesta possibilitat i havia assenyalat que «en tot cas, amb modificació legal, es podria fer efectiu arrel de l'entrada de la llei per a les noves amnisties fiscals».Montero va reiterar que per publicar els noms que es van beneficiar de regularitzacions en el passat s'hauria d'introduir alguna disposició «i mai podria tenir caràcter retroactiu». «Això no vol dir que no ho podem fer de cara al futur», va afegir la ministra.De fet, sobre la possibilitat que el rei emèrit es podria haver beneficiat de l'amnistia fiscal del PP, Montero va dir que es plantejaven canviar la llei per publicar els noms dels que es puguin aprofitar d'aquestes mesures fiscals en un futur.

Per la seva part, la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, va dir que les gravacions de Corinna sobre els presumptes delictes fiscals del rei «no afecten Felip VI i, per tant, ni les considerem».