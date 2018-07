Un cineasta holandès mor a Mallorca després de rebre una pallissa brutal

L'home de 34 anys que va morir dijous després de rebre una brutal pallissa a Son Ferriol (Mallorca) era el cineasta holandès Wounter Van Luijn. La víctima va ser agredida per almenys quatre joves a les proximitats de Son Banya i es va desplomar a terra després de la pluja de puntades i cops de puny que va rebre. En adonar-se de la gravetat de les lesions, un particular, que va presenciar l'escena, va pujar el ferit al seu cotxe. Des d'allà el va traslladar urgentment a Son Espases. Mentrestant, els presumptes agressors es van endinsar en el recinte d'un magatzem i van fugir. La Policia Nacional va detenir ahir el presumpte autor de la pallissa sense revelar-ne la identitat, però des del cos es va assegurar que la investigació segueix oberta.

Respecte a la víctima, Wouter Johannes Jozef Gerard van Luijn feia poc temps que havia arribat a Mallorca. S'allotjava en un hotel de Palmanova, hi havia acudit de vacances a l'illa en companyia del seu pare. Pel que sembla, el director de cinema va contactar amb un conegut perquè el portés a comprar droga. El seu contacte el va conduir fins a Son Banya. Allà es va produir l'altercat que va derivar en la mort del cineasta dels Països Baixos. L'autòpsia practicada ahir al cos de la víctima va determinar que presentava nombrosos traumatismes i no es va establir si algun dels cops podia ser mortal. Per aquest motiu es va sol·licitar un informe toxicològic per localitzar quines substàncies havia consumit el mort i si aquestes van desencadenar l'òbit.

Wouter van Luijn era un conegut cineasta holandès i la seva defunció va causar una profunda commoció a la premsa dels Països Baixos. Van Luijn havia filmat una dotzena de pel·lícules.