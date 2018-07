Un home mor en ser llançat a les vies del metro de Madrid

La Policia Nacional va detenir la matinada de dissabte a Madrid un home com a presumpte autor de la mort d'un altre jove en llançar-lo a les vies del metro i ser atropellat per un comboi.

Segons van informat fonts de la Policia Nacional, el succés es va produir al voltant de la una de la matinada a l'estació de metro d'Eugenia de Montijo, a Carabanchel. Les càmeres de seguretat van confirmar els fets, tal informa elmundo.es.

Segons sembla, l'ara arrestat, de 27 anys, hauria empès la víctima des de l'andana fins a les vies, on el va atropellar un comboi del suburbà. Gràcies als agents de seguretat ciutadana i a la col·laboració dels testimonis, l'home va ser detingut moments després en un bar dels voltants de l'estació de metro. Segons fonts policials la víctima i el seu presumpte assassí no es coneixien però havien discutit prèviament durant el trajecte.

Els metges d'una UVI mòbil del Samur van acudir al lloc i van certificar la mort sense manipular el cos, segons va informar una portaveu d'Emergències Madrid. Aquest havia quedat destrossat, segons alguns testimonis. Portava unes xancletes com calçat. La Policia Nacional segueix investigant el succés, per determinar si hi havia relació entre tots dos (el mort està indocumentat) o si s'havia produït alguna baralla.

Els agents de Policia Científica i d'Homicidis esperen identificar el mort en les pròximes hores, a través de les empremtes dactilars i de les denúncies de persones desaparegudes. De fet, al traslladar-lo a l'Institut Anatòmic Forense, el cos portava les mans protegides amb sobres perquè no es facin malbé possibles restes d'ADN de la seva homicida ni les petjades.