Macron va protegir un ajudant que va pegar un ciutadà en una protesta

El president francès, Emmanuel Macron, s'ha vist embolicat en una polèmica després que la seva oficina hagi suspès un dels seus ajudants a qui les càmeres van gravar pegant un manifestant durant les protestes del Primer de Maig, però no n'hagi informat les forces de l'ordre. Els seus detractors consideren que aquest fet reforça la percepció que Macron és un líder allunyat dels ciutadans del carrer a França, després d'altres controvèrsies relacionades amb la despesa en vaixella oficial, la piscina construïda a la residència de vacances del president i les seves afirmacions sobre el cost de la vida.

Un vídeo divulgat pel diari Le Monde mostra un home amb un casc policial i una targeta d'identificació que allunya per la força una dona i que després pega un manifestant, i posteriorment ha estat identificat com un membre del personal de la Presidència francesa. «L'empleat Alexandre Benalla havia rebut permís només per actuar a les manifestacions només com a observador», va assenyalar el portaveu de l'Elisi, Bruno Roger-Petit. «Clarament, va anar més enllà. Va ser immediatament convocat pel cap de gabinet del president i se l'ha suspès durant 15 dies per una conducta inacceptable», va afegir.