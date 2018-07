El Govern estudia aprovar un reial decret per exhumar les restes de Franco

El Govern s'inclina per aprovar un reial decret llei per exhumar Francisco Franco. Tot i que la decisió jurídica en principi es prendrà la setmana que ve, fonts oficials van assenyalar que aquesta és l'opció més possible. Aquesta fórmula dóna més suport polític a la decisió de treure les restes del dictador del Valle de los Caídos -el reial decret llei ha de ser convalidat pel Congrés en el termini d'un mes- i obliga a pronunciar-se a l'oposició -cap grup es va oposar el 2017-. A més, evita que un tribunal ordinari pugui revocar la decisió, perquè només el Constitucional pot avaluar si la llei incompleix la Carta Magna i evita un episodi com el de Sanjurjo a Pamplona, on un jutge ha ordenat la tornada de les seves restes. La radical oposició de la família Franco a assumir les restes del dictador ha complicat els plans del Pedro Sánchez de treure les restes del dictador del Valle de los Caídos.