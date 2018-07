La nova Constitució de Cuba aposta pel socialisme en comptes del comunisme

El projecte de la nova Constitució cubana manté el Partit Comunista com la principal força dirigent, però alhora estableix com a objectiu la construcció d'un sistema basat en el socialisme en lloc del comunisme, segons han comunicat alts funcionaris del Govern. Cuba està substituint la seva Constitució de l'era soviètica per una nova carta magna que reflecteixi i implementi una sèrie de transformacions polítiques i econòmiques dissenyades per fer sostenible el seu sistema socialista unipartidista, un dels últims que hi ha a nivell mundial.

El secretari del Consell d'Estat, Homero Acosta, va assenyalar en una sessió de l'Assemblea Nacional del Poder Popular que la nova Constitució, per exemple, reconeix la propietat privada. En canvi, l'actual Constitució només reconeix la propietat estatal i cooperativa que inclou els agricultors, la propietat personal i les empreses conjuntes, ja que el concepte de propietat privada ha estat històricament rebutjat pel Partit Comunista per considerar-lo un vestigi del capitalisme.

La proposta té com a objectiu atorgar un major reconeixement legal a les petites empreses que han sorgit al país després de les reformes de mercat portades a terme per l'expresident Raúl Castro durant els últims deu anys. El text, que està essent debatut aquest cap de setmana per uns 600 diputats del Parlament, apunta a enfortir les institucions polítiques i crea una estructura de lideratge més col·lectiu després de gairebé 60 anys de governs unipersonals.