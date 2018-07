La primera ministra britànica encapçalarà les negociacions per al Brexit

La primera ministra britànica, Theresa May, va comunicar al Parlament que a partir d'ara s'ocuparà ella mateixa de les negociacions amb la Unió Europea per al Brexit, deixant al ministre per encarregat les implicacions internes del divorci entre Londres i Brussel·les. «Lideraré les negociacions, amb el ministre per a la sortida de la UE com a representant», va anunciar May en una nota oficial que va enviar a la Cambra dels Comuns.

Amb aquest canvi, l'actual Ministeri per al Brexit s'encarregarà de tots els preparatius a nivell intern en els dos escenaris, que hi hagi o no hi hagi acord. La líder tory va argumentar que cal que «el Govern estigui organitzat de la forma més efectiva» per continuar amb les negociacions del Brexit.

D'aquesta manera, May ha formalitzat el que ja era una realitat, perquè la unitat especial creada a l'Oficina de la Primera Ministra per al Brexit havia agafat importància en els últims mesos. May ha desplaçat així el seu nou ministre per al Brexit, Dominic Raab, que va prendre possessió del càrrec el passat 9 de juliol en substitució de David Davis, que va dimitir per les seves diferències amb la primera ministra.

May està sota la pressió de la seva pròpia formació, el Partit Conservador, per la seva decisió d'optar per un Brexit tou. Davis i el llavors ministre d'Exteriors, Boris Johnson, van renunciar perquè apostaven per un Brexit dur. Les convulsions internes han fet que les parts considerin com una possibilitat real que el 29 de març de 2019, data del Brexit, arribi sense que hagin aconseguit pactar els seus efectes i la relació que volen mantenir en el futur.

En un altre ordre de coses, el conseller delegat del banc suís UBS, Sergio Ermotti, va explicar que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE) suposarà per a l'entitat financera, que té una filial a Londres, uns costos de 86 milions d'euros només aquest any. Al març passat el banc va indicar en el seu informe anual que estudia fusionar la seva filial de Londres amb la que té per a Europa i que opera des de la ciutat alemanya de Frankfurt per la sortida del Regne Unit de la UE.