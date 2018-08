El lladre de La Manada acusa als vigilants d'atropellar-lo

Ángel Boza, un dels membres de la Manada condemnat al costat dels altres quatre a 9 anys de presó per abusos sexuals a una jove, va passar ahir a disposició judicial després de ser detingut el dimecres a Sevilla per robar unes ulleres de sol i atropellar als vigilants de seguretat que ho perseguien. En comissaria es va acollir al seu dret a no declarar.

El succés del dimecres, segons el seu advocat, no té cap conseqüència per a la llibertat provisional a l'espera que es resolguin els recursos contra la seva condemna pels abusos sexuals en els Sanfermines de 2016, ja que al no tractar-se d'un delicte d'índole sexual no pot considerar-se reiteració delictiva, però, si els fets es consideren un robatori amb violència, sí que podria decretar el seu ingrés a la presó.

Boza nega el robatori, encara que al moment de la detenció portava les ulleres en el cotxe, i al·lega que van ser els vigilants els que van arremetre contra ell. L'atestat elaborat per la Policia Local assenyala que la dependenta va alertar als vigilants de seguretat en veure que havia tret l'etiqueta a unes ulleres de sol.