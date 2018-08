Drons carregats d'explosius esclaten durant un discurs del president veneçolà a Caracas

Drons carregats amb material explosiu van esclatar mentre el president veneçolà, Nicolás Maduro, pronunciava un discurs durant un acte militar celebrat dissabte a Caracas. El líder chavista va sortir il·lès del que el Govern considera un «atemptat» orquestrat pel president colombià, Juan Manuel Santos, tot i que l'oposició va alertar que podria ser una «excusa» per augmentar la «repressió».

Els fets es van produir cap a les sis de la tarda (hora veneçolana) a l'avinguda Bolívar de Caracas, on Maduro, acompanyat per la seva dona, Cilia Flores, i els seus ministres, pronunciava un discurs transmès en directe per ràdio i televisió des d'una tarima a una audiència de centenars de militars amb motiu del 81è aniversari de la creació de la Guàrdia Nacional Bolivariana. Dues petites explosions van sorprendre Maduro en ple discurs. El mandatari bolivarià va mantenir silenci i va mirar al cel, mentre la guàrdia presidencial procedia a evacuar la llotja d'autoritats. Els uniformats, que estaven en formació militar, van trencar files i van fugir espantats. Set efectius van resultar ferits en aquesta estampida humana.

El senyal en directe es va tallar i el president veneçolà no va aparèixer fins a tres hores després des del Palau de Miraflores, seu del Govern, per confirmar que tant ell com les altres autoritats que havien acudit a l'acte militar es trobaven bé. «La meva primera reacció va ser d'observació, de serenitat, perquè tinc confiança plena en el poble i en la Força Armada. A mi em protegeix Déu, però a la terra em protegeixen el poble i la Força Armada», va assegurar. Segons el seu relat, al principi van atribuir l'explosió a un «error pirotècnic», però una segona explosió darrere de la llotja presidencial va posar en marxa el protocol de seguretat.

«Es tracta d'un atemptat. Han intentat assassinar-me», va assegurar Maduro. En aquesta primera intervenció ja va assenyalar els culpables, afirmant que s'havia tractat d'un atac organitzat per la «ultradreta veneçolana» amb el suport del Govern de Juan Manuel Santos a Colòmbia i d'agents als Estats Units.

«No tinc cap dubte que tot apunta a la ultradreta veneçolana, en aliança amb la ultradreta colombiana, i que el nom de Juan Manuel Santos està darrere d'aquest atemptat», així com «financers que resideixen a Florida», va assenyalar Maduro. «Espero que el Govern de Trump estigui disposat a combatre aquests grups terroristes», va afegir. El succés es va produir un dia després que Santos, que abandonarà el càrrec dimarts que ve, declarés que veia «a prop» el final del Govern de Maduro. Durant els vuit anys que ha ocupat la Casa de Nariño, ha passat de reconstruir les relacions bilaterals, fins al punt que Veneçuela va jugar un paper clau en el diàleg de pau amb les FARC, a denunciar la ruptura de l'ordre constitucional al país veí. Santos, al qual Maduro ha acusat altres vegades de conspirar en contra seva, es va limitar a contestar amb un tuit afirmant que «fa vuit anys vam acordar amb Chávez i Maduro que fos la Història la que jutgés quin sistema econòmic era millor. Inflació a Colòmbia en els últims 12 mesos: 3,12 per cent. Inflació a Veneçuela en els últims12 mesos: un milió per cent. El veredicte és clar», va escriure el mandatari. El Ministeri d'Exteriors de Colòmbia va emetre un comunicat en el qual «rebutja emfàticament» aquestes acusacions que, segons va retreure, ja són «costum». Paral·lelament, l'assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, va negar qualsevol relació amb l'atac de dissabte contra Maduro.