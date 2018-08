El govern espanyol i Podem pacten eliminar el veto del PP al Senat al sostre de despesa

El govern espanyol i Podem han pactat reformar la Llei d'estabilitat pressupostària per eliminar el veto del PP al Senat al sostre de despesa. El 2012, el PP va reformar aquesta llei i va incloure que seria el Senat (on hi té la majoria absoluta) qui donaria el vistiplau definitiu als objectius de dèficit. Els de Pablo Iglesias ha arrencat el compromís del govern de Sánchez de reformar aquesta llei per eliminar aquest veto. Això aplana el terreny perquè, en una segona votació del sostre de despesa, el govern espanyol ho tingui més fàcil per aconseguir aprovar-lo. El sostre de despesa és el pas previ i fonamental per a l'elaboració del pressupost del 2019 i, si Sánchez aconsegueix tirar-ho endavant, haurà passat el seu primer gran examen des que va arribar a la Moncloa. A més, PDeCAT i ERC també havien exigit aquesta reforma de la llei com a una condició per repensar-se el seu vot. El passat 27 de juliol, els seus socis de la moció de censura van abstenir-se, a excepció del PNB que hi va votar a favor. La llei preveu que hi hagi una segona votació del sostre de despesa com a molt un mes després.

El pacte el van aconseguir en una reunió entre la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, i el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique però també s'hi van implicar personalment (via telefònica) el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de Podem, Pablo Iglesias.

L'acord fonamental al que han arribat és impulsar una reforma exprés de la Llei d'estabilitat pressupostària per eliminar el veto que el PP té des del 2012 al Senat al sostre de despesa. El govern de Pedro Sánchez, en clara minoria parlamentària, no va aconseguir aprovar el sostre de despesa en la primera votació del 27 de juliol. Malgrat els esforços que pogués fer per convèncer els seus socis de la moció de censura de cara a la segona votació, el veto del PP al Senat tombava qualsevol acord del Congrés.

Per això, des de Podem, destaquen que aquest acord per reformar la Llei d'estabilitat pressupostària "li treu la clau al PP" de seguir influint en la política econòmica del govern espanyol "tot i tenir només el 30% dels vots". La portaveu adjunta de Podem, Ione Belarra, ha destacat que l'acord Podem-PSOE "obre la via a la governabilitat progressista". "Amb qui ha d'arribar a acords el govern [espanyol] és amb nosaltres", ha dit en declaracions a la 'Cadena Ser'.

Belarra ha detallat que la reforma es pot fer o bé via decret llei (aprovat per Consell de Ministres i convalidat al Congrés) o bé via proposició de llei, amb tramitació únicament a la cambra baixa. Tanmateix, qualsevol de les vies que s'esculli per reformar la llei haurà d'estar en vigor abans que el sostre de despesa es voti al Senat.

Avenços en d'altres temes



En la reunió, que va acabar prop de la mitjanit, també es va avançar en d'altres peticions de la formació d'Iglesias. Entre elles, Podem planteja al govern espanyol eliminar el copagament farmacèutic i també una paga única a inicis del 2019 per actualitzar les pensions en base a l'IPC. "Estem relativament satisfets per les mesures que hem plantejat, vam veure major grau d'acord però sense concretar", ha reconegut Belarra, que considera que l'acord el PP i PNB per a apujar pensions és insuficient (1,6% el 2018 i IPC a partir del 2019)

Text