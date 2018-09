Trump insta Síria, Rússia i l'Iran a evitar atacar Idlib «de forma temerària»

El president dels Estats Units, Donald Trump, va instar el president de Síria, Bashar al-Assad, així com Rússia i l'Iran, a evitar «atacar de forma temerària» la província siriana d'Idlib i va alertar que milers de persones podrien morir. «El president Bashar al-Assad de Síria no ha d'atacar temeràriament la província d'Idlib. Els russos i els iranians cometrien un greu error humanitari si formen part d'aquesta potencial tragèdia humana. Milers de persones podrien morir. No deixeu que això passi!», va manifestar el magnat novaiorquès al seu compte de Twitter.

Al-Assad estaria preparant una ofensiva per recuperar Idlib de mans dels terroristes. La província, que es troba al nord del país, és l'últim gran enclavament que queda en mans dels insurgents que lluiten contra les forces progovernamentals, que han rebut el suport de Rússia i l'Iran. A Idlib resideixen actualment prop de 3 milions de civils. Trump ha intentat normalitzar i millorar les relacions amb Rússia des que va arribar al càrrec , però els Estats Units no han aconseguit interferir en el suport ofert per Moscou a Al-Assad. El secretari d'Estat, Mike Pompeo, va indicar que Washington entén qualsevol assalt a Idlib com una escalada de la violència.