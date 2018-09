El Poder Judicial garanteix que farà respectar la llei davant el procés sobiranista

El president del Consell General del Poder Judicial (C GPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, i la fiscal general de l'Estat, María José Segarra, van garantir el seu compromís amb la defensa de la llei, la Constitució i l'Estat de Dret a Catalunya sense excepcions. «Quan la Constitució resulta colpejada no es pot renunciar a defensar-la», ja que «l'Estat democràtic de Dret no admet disgregacions entre llei i democràcia», va destacar Lesmes durant l'acte solemne d'obertura de l'any judicial, presidit pel rei Felip, la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, i la presidenta del Congrés, Ana Pastor.

La crisi catalana va ser el comú denominador dels discursos i de moltes de les rotllanes formades en el còctel organitzat després a la seu del Tribunal Suprem. La justícia alemanya i la belga han complicat el procés als dirigents catalans fugits, entre ells l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, i Lesmes va carregar contra unes decisions que han generat «greu incertesa» per interpretar «de forma unilateral» mecanismes jurídics autònoms com les euroordres.

Lesmes es va dirigir als líders sobiranistes per recordar que el respecte a la democràcia va unit al respecte al dret i a les decisions judicials, que busquen «evitar el dany que suposa desarborar ni més ni menys que tot un pacte de convivència intergeneracional», com la Constitució. «Sobretot quan de forma interessada es devalua el seu valor normatiu, quan es confronta sense rubor un principi democràtic amb l'Estat de Dret o quan s'interessa erosionar la legitimitat del poder judicial mitjançant accions que excedeixen amb molt la llibertat d'expressió o el dret de defensa», va manifestar.

A més, va relacionar l'independentisme amb la «postveritat» i va afirmar que l'actuació del Poder Judicial ha evitat danys majors. Lesmes va destacar en aquest context també que la pròpia Constitució preveu els mecanismes per a la seva reforma, per donar satisfacció a les «reclamacions de canvi legítim».

Una idea similar va plantejar la fiscal general de l'Estat en destacar que «les legítimes aspiracions d'una part de la societat» catalana «han de ser canalitzades a través de l'ordenament jurídic», i que «no hi pot haver excepcions» al compliment de la llei. Segons el seu parer, la llei representa el consens social «que possibilita la superació de les tensions que, inevitablement, es provoquen en les modernes estructures socials» i «no hi pot haver excepcions a aquesta regla, perquè el contrari suposa el trencament mateix de la pròpia democràcia».



L'avís de la fiscal

Si Lesmes va garantir que el Poder Judicial seguirà actuant en defensa de la independència dels jutges i magistrats que pateixen «atacs personals» pel seu treball jurisdiccional, Segarra va prometre que serà «especialment ferma davant qualsevol intent de condicionar, personal o professionalment», els fiscals que treballen a Catalunya.

A l'inici de la recepció posterior a l'acte, el Rei va mantenir una rotllana d'uns minuts amb el jutge del Suprem Pablo Llarena, instructor de la causa del procés i que a l'agost va rebre l'empara del Poder Judicial davant els atacs que patia, amb Lesmes i amb el líder de Ciutadans, Albert Rivera.

A l'acte van assistir també la ministra de Justícia, Dolores Delgado, i el seu antecessor, Rafael Catalá; la presidenta del Consell d'Estat, María Teresa Fernández de la Vega; el director del CNI, Félix Sánz Roldán; i nombrosos magistrats de l'Audiència Nacional, del Suprem i del Tribunal Constitucional.