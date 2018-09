Set ferits a París en un atac d'un home afganès armat amb un ganivet

Lloc on es va produir l´atac d´un home afganès.

Lloc on es va produir l´atac d´un home afganès. reuters

La policia de França va assegurar que almenys set persones van resultar ferides a darrera hora de diumenge després de ser apunyalades al districte 19 de París. Les forces de seguretat van confirmar que el principal sospitós, un home d'origen afganès que va assaltar un grup de vianants, va ser detingut i es troba sota custòdia. Els agents van assenyalar que almenys quatre de les víctimes es troben en estat greu. Segons el diari local Le Parisien, l'atacant anava armat amb un ganivet i una barra de ferro.

En tot cas, la Policia no ha trobat indicis que l'atac tingui cap relació amb el terrorisme. La policia ha obert una investigació per intent d'homicidi, segons una font judicial. Un dels ferits va ser atès per un cop al cap a l'hospital Lariboisière i dos més van ser portats a altres hospitals a la regió de París.

A finals d'agost, un home va ser abatut per les autoritats franceses després de matar amb un ganivet la seva mare i la seva germana a la ciutat de Trappes, a la perifèria de París. Una altra persona va resultar ferida després de l'atac, que va ser reivindicat per l'Estat Islàmic, encara que la principal línia d'investigació és una disputa familiar.