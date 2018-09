Willy Toledo queda en llibertat sense fiança després de declarar

L'actor Willy Toledo va quedar en llibertat provisional sense fiança i sense cap mesura cautelar després de la seva compareixença davant el jutge a l'espera que continuï la investigació per un delicte d'ofensa als sentiments religiosos. Toledo, que estava en crida i cerca per no presentar-se a declarar davant el jutge en les citacions anteriors acusat per un delicte d'ofensa als sentiments religiosos per insultar Déu i la Mare de Déu, va ser detingut dimarts i va passar la nit als calabossos de la Comissaria de Moratalaz. A la vista, l'actor es va negar a declarar i es va limitar a ratificar un escrit del seu advocat davant el jutge en el qual demana l'arxiu de la causa. «No he acudit a les citacions no perquè tingui ganes de passar-me vuit mesos amb tot això a l'esquena sinó perquè em sembla tercermundista que encara hi hagi cinc articles del Codi Penal referents a les ofenses als sentiments religiosos», va dir.