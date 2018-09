Tres ferits lleus en explotar un ordinador en un vagó del metro de Madrid

Els sanitaris del Samur-Protecció Civil van atendre nou persones per crisis d'ansietat i tres per intoxicació lleu de fum per l'explosió d'un petit ordinador en un vagó de metro, que va provocar una densa fumera. Els fets es van produir a primera hora del matí a l'interior d'un vagó a la línia 9 de Metro de Madrid. Per causes que ara s'investiguen, un petit ordinador o tablet va explotar a l'interior de la bossa d'una passatgera, provocant una important fumera. Un altre dels passatgers d'aquest comboi, César García, de 18 anys, va explicar que va sentir un cop i tot seguit va començar a escoltar els crits de la gent. Es va girar i va veure que una densa fumera blanca sortia de la bossa d'una noia, a més d'«una olor estranya, semblant a la d'un esprai i polsim blanc, fet pel qual hem pensat que havia esclatat un desodorant».

Llavors, diversos passatgers van accionar la palanca d'emergències i el tren es va aturar. El conductor del metro va sortir de la cabina i va arribar al vagó, indicant als passatgers, que s'havien amuntegat a l'altre extrem, que obrissin les finestres. També va comminar els que havien saltat a les vies que tornessin a l'interior. «El conductor va actuar molt ràpid i la gent es va anar calmant a poc a poc, tot i que hi havia molta tensió», va afegir el jove.