L'Audiència Nacional rebutja l'extradició d'Hervé Falciani a Suïssa

La Secció Segona Penal de l'Audiència Nacional ha dictat un acte en el qual nega l'extradició de l'exinformàtic del banc HSBC Hervé Falciani a Suïssa, on va ser condemnat a quatre anys i 195 dies de presó per espionatge econòmic amb agreujants, per sostreure informació de milers de defraudadors que amagaven els seus fons en aquesta entitat.

L'acte, del qual ha estat ponent el magistrat Julio de Diego, es recolza en la mateixa argumentació que ja va donar durant la vista per a l'extradició, celebrada el passat 11 de setembre, la fiscal Teresa Sandoval, en oposar-se al lliurament de l'exinformàtic: que es tracta d'un assumpte que ja va ser analitzat davant la primera reclamació de Suïssa el 2013 i que els delictes pels quals va ser condemnat allà no ho són a Espanya.



Detingut el 2012

Suïssa va emetre la primera ordre d'extradició sobre Falciani, que va recopilar informació sobre més de 120.000 clients i exclients de l'HSBC, l'any 2009 i va ser detingut a Espanya al juliol de 2012 a causa d'aquella reclamació. No obstant això, al maig de 2013, l'Audiència Nacional, instada per la Fiscalia, va rebutjar extradir-lo en entendre que la seva conducta havia estat denunciar «activitats sospitoses d'il·legalitat» que no havien de ser objecte de protecció.

És a aquest pronunciament previ al qual es refereix ara l'Audiència Nacional per, de nou, denegar el lliurament de Falciani a Suïssa, que va tornar a reclamar l'extradició de l'informàtic quan al novembre de 2015 va ser condemnat en ferm. La Sala entén que no ha canviat res des de llavors, ja que les acusacions es mantenen i «la sol·licitud d'extradició és en realitat la mateixa».