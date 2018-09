Tensió entre policies i pensionistes en una protesta davant del Congrés

La manifestació de pensionistes davant el Congrés que es convoca de forma periòdica s'ha desenvolupat aquest dimecres amb moments de tensió amb la policia, en els quals s'hi han vist embolicats alguns diputats de Podem, entre ells el seu líder, Pablo Iglesias, o Glòria Elizo, que ha caigut a terra.

Igual que la setmana passada, diversos centenars de pensionistes, coincidint amb la celebració de la sessió plenària, han tallat el trànsit una mica més avall del Palau de la Carrera de San Jerónimo per reclamar pensions dignes i que aquestes es revaloritzin d'acord amb l'IPC.

Iglesias, igual que altres diputats de Podem, com Rafael Mayoral, Íñigo Errejón o Noelia Vera, ha sortit al carrer i ha intervingut per donar suport als pensionistes que volien arribar fins a la mateixa porta del Congrés, i ha estat rebut amb crits de "Sí se puede" i "Pablo presidente".

En aquests moments s'ha produït una topada entre diverses persones, com a conseqüència del qual Glòria Elizo, vicepresidenta quarta del Congrés, ha caigut a terra. Un dels policies ha advertit: "Tindrem un problema greu". L'incident ha tingut lloc quan un grup de pensionistes ha aixecat una de les tanques que protegeixen els voltants del Congrés per intentar superar el cordó policial. Els agents, aleshores, han subjectat la barrera metàl·lica enfront dels manifestants per impedir el seu avenç.

Iglesias, en declaracions posteriors als mitjans, ha manifestat que "no es pot rebre la generació de la democràcia a empentes" sinó que "a aquesta gent cal arroparla", i ha instat a respectar als pensionistes perquè sense ells "no hauria estat possible la moció de censura ".

Per això, ha considerat que la seva "obligació" era estar amb ells per "evitar que hi pugui haver agressió" i ha explicat que ha parlat amb els agents policials i s'han "posat al mig", encara que considera que tot ha transcorregut de manera "tranquil·la".

Al final de la protesta, la Coordinadora estatal ha anunciat la convocatòria d'una manifestació dissabte que ve, entre Atocha i la Puerta del Sol a partir de les 18.30 hores. Segons el manifest que han llegit, la reunió d'aquest estiu amb la ministra de Treball, Magdalena Valerio, no ha satisfet ningú, de manera que continuaran les mobilitzacions.