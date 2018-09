La família de Franco el vol enterrar en una cripta de la catedral de l'Almudena

La família de Francisco Franco enterrarà el dictador a la cripta de la catedral de l'Almudena si el Govern central exhuma les seves restes del Valle de los Caídos, segons les al·legacions que han presentat al Reial Decret de l'Executiu, aprovat pel Congrés dels Diputats. En aquestes al·legacions, avançades per La Razón, la família de Franco insta que, si es porta a terme l'exhumació de les restes, se'ls lliuri «de manera immediata» el fèretre amb el seu cadàver a la basílica del Valle de los Caídos perquè, després de les honres fúnebres i oficis religiosos, es procedeixi a donar-li sepultura a la cripta de l'Almudena.

En l'escrit d'al·legacions que la família Franco va registrar aquest divendres al Ministeri de Justícia plantegen fins a dotze motius que, al seu parer, justifiquen la paralització de l'exhumació. En concret, asseguren que el Decret Llei aprovat per exhumar Franco «no compleix» els requisits d'«extraordinària i urgent necessitat» perquè l'exhumació s'hagi decidit a través de l'art. 86.1 de la Constitució; i que implicaria una «apropiació indeguda» del dret de disposició sobre aquest cadàver i «vulnera clarament el dret fonamental a la intimitat persona i familiar».

Els familiars de Franco assenyalen que el dret fonamental a rebre sepultura d'acord amb les seves conviccions religioses està directament relacionat amb el de no ser «remogut o privat de la mateixa per motius que no siguin d'ordre públic». «Es viola aquest dret en no existir cap justificació d'ordre públic que justifiqui aquesta mesura i haver estat promoguda des del Govern actual per motius exclusivament ideològics i amb la intenció no velada de vexar i humiliar en el seu cadàver la figura històrica», apunten.

A més, les al·legacions presentades reflecteixen que el Govern i l'Administració General de l'Estat «no tenen en absolut jurisdicció» a l'interior de la basílica de la Santa Creu del Valle de los Caídos», per la qual cosa no pot procedir a l'exhumació del cadàver sense l'autorització de l'autoritat eclesiàstica corresponent.

Per la seva banda, l'Arquebisbat de Madrid va assegurar ahir que no han tingut cap comunicació per part de la família Franco per enterrar a la catedral de l'Almudena el dictador si les seves restes són exhumades, però que «el compromís de l'Església és donar enterrament cristià a un batejat».



En una cripta, no a la catedral

Així ho van indicar fonts de l'Arquebisbat, que van puntualitzar que l'enterrament no seria a la catedral, sinó a la cripta de Santa Maria la Real de l'Almudena, que es troba en «una capella a part». És en aquesta mateixa cripta on es troba «un panteó de la família Franco» i on està enterrada la filla del dictador, Carmen Franco, des del curs passat.

No obstant això, des de l'Arquebisbat van insistir que no tenen constància «de res», però van reiterar que «el compromís de l'Església és donar enterrament cristià a un batejat». Així mateix, van apel·lar al «major enteniment possible» entre la família Franco i el Govern.